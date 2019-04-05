Видео погони: Под Волгоградом полиция со стрельбой задержала 14-летнего водителя

Подросток угнал отцовскую "девятку", чтобы покататься.

В Волгоградской области сотрудники МВД со стрельбой задержали 14-летнего водителя "девятки".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 14 июня от местных жителей поселка Рассвет Ленинского района области поступило сообщение, что по улицам населенного пункта гоняет автомобиль "девятка", создавая угрозу для людей. На место выехали сотрудники МВД и потребовали водителя машины остановиться.

Но водитель проигнорировал требования правоохранителей и попытался скрыться, совершая опасные маневры. Сотрудники полиции, в соответствии с Федеральным Законом "О полиции" применили табельное оружие, произведя предупредительные выстрелы в воздух и прицельные выстрелы по колесам. В результате авто получило механические повреждения и было остановлено. Каково же было удивление полицейских, когда увидели водителя. Это был 14-летний подросток, который угнал у отца машину.

На родителя возбуждено административное расследование, школьник будет взят под особый контроль инспекторов ПДН.

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Видео: ГУ МВД РФ по Волгоградской области