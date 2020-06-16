Бастрыкин поручил разобраться в жестоком убийстве и групповом изнасиловании 12-летней девочки в Красноярском крае

По подозрению в убийстве задержаны 25-летний мужчина, 19-летний парень и 14-летний подросток. Девочка неоднократно жаловалась в полицию о поступающих угрозах.

Александр Бастрыкин поручил досконально разобраться в жестоком изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы под Красноярском.

Ранее Piter.TV рассказывал, что 30 мая 12-летняя девочка с 10-летней сестрой пошли встречать с поля коров. Младшая вернулась домой, а старшая осталась поиграть на детской площадке и пропала. Родители забеспокоились отсутствием дочери и начали поиски. Тело девочки было найдено в заброшенном колодце со следами изнасилования и насильственной смерти.

Вскоре был задержан 25-летний местный житель по подозрению в убийстве и изнасиловании девочки. Позднее по биологическим следам на одежде ребенка был найден и задержан второй подозреваемый, 19-летний местный житель. В ходе допросов один из задержанных рассказал об участии в преступлении 14-летнего подростка.

Александр Бастрыкин поручил разобраться во всех обстоятельствах жестокого убийства школьницы. Как выяснилось, в 2019 году мама убитой девочки неоднократно жаловалась в правоохранительные органы на угрозы ее дочери. Вышеуказанный подросток пытался изнасиловать и грозил убийством девочке.

Бастрыкин поручил дать принципиальную правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников всех ведомств, ненадлежащее исполнение обязанностей которыми привело к трагедии с девочкой.

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