  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кемеровской области парень без прав устроил лобовое ДТП с 7 пострадавшими
Сегодня, 8:45
39
MShaffter

В Кемеровской области парень без прав устроил лобовое ДТП с 7 пострадавшими

0 0

ДТП произошло на 17 км дороги "Белово - Коновалово - Прокопьевск".

В Кемеровской области произошло лобовое ДТП, в котором пострадали 7 человек.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщил о лобовом ДТП, которое произошло на 17 километре автодороги "Белово - Коновалово - Прокопьевск".

Как ужалось установить, 21-летний водитель "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с "Toyota Windom". В результате ДТП пострадали оба водителя, три пассажира иномарки и 2 пассажира отечественного авто, среди них 17-летняя девушка. 

Уточняется, что у водителя "Лады" нет прав на управление транспортными средствами.

Ранее:В Забайкалье утонули 4 человека, спасая тонущего ребенка

Фото:Piter.TV

Теги: водитель без прав, лобовое дтп, новости кемерово, новости кузбасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии