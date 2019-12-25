В Кемеровской области парень без прав устроил лобовое ДТП с 7 пострадавшими

ДТП произошло на 17 км дороги "Белово - Коновалово - Прокопьевск".

В Кемеровской области произошло лобовое ДТП, в котором пострадали 7 человек.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщил о лобовом ДТП, которое произошло на 17 километре автодороги "Белово - Коновалово - Прокопьевск".

Как ужалось установить, 21-летний водитель "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с "Toyota Windom". В результате ДТП пострадали оба водителя, три пассажира иномарки и 2 пассажира отечественного авто, среди них 17-летняя девушка.

Уточняется, что у водителя "Лады" нет прав на управление транспортными средствами.

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Фото:Piter.TV