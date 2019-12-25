В Забайкалье утонули 4 человека, спасая тонущего ребенка

Трагедия произошла на реке Онон. На помощь тонущей девочки бросились родственники и рыбаки.

В Забайкальском крае, спасая 15-летнуюю школьницу, погибли женщина и трое мужчин.

Региональные следственные органы СКР по Забайкальскому краю по факту гибели 4х человек на реке проводят проверку. Как удалось установить, 15 июня в 2х километрах от села Нижний Цасучей на реке Онон отдыхала компания родственников. Около 17 часов 15-летняя девочка попала в водоворот и начала тонуть. На помощь подростку бросились родственники и трое рыбаков, которые были неподалеку.

Девочку удалось спасти, но 45-летняя женщина и трое мужчин (41, 58 и 64 лет) утонули. На место трагедии прибыли полиция, спасатели, следователи. Тела мужчин были подняты на берег и переданы на судмедэкспертизу. Тело женщины не найдено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото:Instagram/_._._.mulan._._._