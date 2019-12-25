На Кубани, спасая тонущего мальчика, погиб глава фермерских хозяйств

Мужчина ребенка спас, но сам выбраться из воды уже не смог.

В Краснодарском крае трагически погиб глава ассоциации фермерских хозяйств Виктор Сергеев.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края сообщает о гибели при спасении тонущего ребенка Руководителя отделения Ассоциации фермерских (крестьянских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в Краснодарского края.

Трагедия произошла в Темрюкском районе. Виктор Сергеев бросился спасать тонущего мальчика. Ребенка он спас, но сам выбраться из воды не смог. Сергеев скончался от сердечного приступа. Ему было 71 год.

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