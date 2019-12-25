  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Кубани, спасая тонущего мальчика, погиб глава фермерских хозяйств
Сегодня, 9:59
86
MShaffter

На Кубани, спасая тонущего мальчика, погиб глава фермерских хозяйств

0 0

Мужчина ребенка спас, но сам выбраться из воды уже не смог.

В Краснодарском крае трагически погиб глава ассоциации фермерских хозяйств Виктор Сергеев.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края сообщает о гибели при спасении тонущего ребенка Руководителя отделения Ассоциации фермерских (крестьянских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в Краснодарского края. 

Трагедия произошла в Темрюкском районе. Виктор Сергеев бросился спасать тонущего мальчика. Ребенка он спас, но сам выбраться из воды не смог. Сергеев скончался от сердечного приступа. Ему было 71 год.

Ранее: Под Тверью при перевертывании гидроцикла погибли мужчина и ребенок

Фото: pixabay.com

 

Теги: виктор сергеев, новости краснодарского края, новости кубани, погиб виктор сергеев, причины смерти, спас утопающего
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии