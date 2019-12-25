Названы основные причины смертности на фоне пандемии COVID-19

Смертность от коронавируса - на первом месте.

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о смертности населения в РФ на фоне пандемии коронавируса. Эту информацию приводит РБК.

Согласно этим данным, смертность от пневмонии на территории России в 2020 году выросла почти в 2,5 раза, при этом 42,5 процентов от общего прироста умерших в 2020 году составляет смертность от COVID-19.

Второй значительный сегмент, по данным Росстата, приходится на болезни системы кровообращения, включая ишемию и инсульт. Смертность от этого в 2020 увеличилась почти на 12 процентов.

На третьем месте среди причин летального исхода жителей России находится сахарный диабет (рост на 26 процентов) и болезни центральной нервной системы (увеличение почти на 21 процент).

Смертность россиян от старости увеличилась на 20 процентов.

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