В России выросла смертность от алкоголя в 2020 году

В стране за прошлый год число обусловленных алкоголем смертей превысило 50 тысяч.

В субботу, 12 июня, стало известно, что в России за прошлый год число обусловленных алкоголем смертей превысило 50 тысяч, сообщил Росстат.

Так, в России в прошлом году число смертей от алкоголя составило 50 43. Это на три тысячи больше, чем в позапрошлом году. В 2019 году по этой причине в стране скончались 47 427 человек. При этом в 2019 году, по сравнению с 2018-м, выявили снижение смертности от алкоголя почти на 2%.

Отмечается, что в прошлом году году в России выросло на 20% число смертей, связанных с расстройствами психики и нарушениями поведения. В прошлом году по этим причинам умерли 24 159 россиян.

Недавно мы писали, что в России в 2020 году медианная зарплата составила 32 тыс. 422 рубля. Это на 6,4% больше, чем годом ранее. Медианная зарплата влияет на размер МРОТ и прожиточного минимума в стране.

Ранее Piter.tv писал, что в России с 1 по 7 июня замедлился рост цен на капусту и лук.

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