Названы самые подорожавшие продукты за неделю

Выросли цены на картофель и морковь.

В России с 1 по 7 июня замедлился рост цен на капусту и лук. А вот картофель и морковь, напротив, выросли в цене. Таки данные приводит Росстат.

При этом огурцы и помидоры в России продолжают дешеветь.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%, в том числе на морковь – на 5,9%, картофель – на 4,9%, капусту белокочанную – на 3,9%, лук репчатый – на 1,6%. Цены на огурцы снизились на 6,1%, помидоры – на 4,7%, — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в мае больше всего подорожали свекла и белокочанная капуста. Цены на них за месяц выросли на 35,3% и 25,2% соответственно. Отмечалось снижение цен на огурцы и помидоры.

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