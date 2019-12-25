Росстат назвал продукты, подорожавшие больше всего в мае

Есть продукты, которые в мае подешевели.

В мае в среднем продукты прибавили в цене менее 1%. Однако есть исключения. Например, за май свекла подорожала на 35,3%, а белокочанная капуста – на 25,2%. Морковь, картошка и лук тоже оказались в этом списке. Об этом сообщает Росстат.

При этом на 1,26% выросли цены на мясо и птицу. Рыба и морепродукты в среднем подорожали на 1,1%, а молоко и молочная продукция - на 0,44%.

Однако немного подешевели за месяц помидоры (на 8,3%) , огурцы (7,9%), чеснок (0,3%)и свежие грибы (0,2%).

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