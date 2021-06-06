Годовая инфляция в России вернется к 4% в 2026 году, прогнозирует ЦБ

Эльвира Набиуллина напомнила о причинах жесткой денежно-кредитной политики в стране.

Годовая инфляция в России вернется к показателю в четыре процента к 2026 году. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров государственного финансового регулятора, поделилась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница заметила, что инфляция находится на заявленной цели в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики. При этом годовая инфляция в стране, по оценке экспертов на 2 июня, замедлилась до уровня в 9,8 процента.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. пресс-релиз ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина заметила, что оперативные данные за май текущего года указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен на продукты, услуги и товары, однако значимый вклвд в процесс вносится со стороны волатильных позиций.

ЦБ оценил уровень безработицы в России.

Фото и видео: Центральный банк России