Набиуллина: жители России продолжают ощущать высокий рост цен

Глава ЦБ также отметила существенное снижение инфляции.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что жители России продолжают ощущать высокий рост цен. Об этом она рассказала в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, цифры по итогам минувшей недели показывают существенное снижение инфляции. При этом глава ЦБ отметила, что люди оценивают и текущую инфляцию.

Нам надо быть уверенными, что инфляция снижается устойчиво, то есть она не развернется вспять. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Ранее ЦБ оценил уровень безработицы в России.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН