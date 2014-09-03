В 2020 году медианная зарплата в России выросла на 6,4%

Медианная зарплата влияет на размер МРОТ и прожиточного минимума в стране.

В России в 2020 году медианная зарплата составила 32 тыс. 422 рубля. Это на 6,4% больше, чем годом ранее. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Росстат.

Медианная зарплата является величиной, которая одновременно и больше, и меньше той, которую получает половина россиян.

С 2021 года медианная зарплата влияет на размер МРОТ, а также на размер прожиточного минимума. Ранее прожиточный минимум рассчитывался на основе потребительской корзины, однако в мае Минтруд предложил изменить расчеты. Теперь прожиточный минимум будет определяться в соотношении с величиной федерального прожиточного минимума.

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