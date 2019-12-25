Раскрыт размер самой большой пенсии в России

Руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис в беседе с "Прайм" рассказал, у кого в России самая большая пенсия. Согласно данным Росстата на 1 января 2016 года, пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных нет, поскольку Росстат их не публикует.
Эксперт пояснил, что космонавтам и летчикам-испытателям выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. Кроме того, они получают страховую выплату по старости.
Две пенсии также могут получать военные пенсионеры. Первую – из федерального бюджета по линии силовых ведомств, вторую начисляет работодатель в ПФР в случае, если военный после ухода с должности продолжил работу на гражданке.
Ранее мы писали, что россияне стали реже обращаться за назначением накопительной пенсии.
Фото: pixabay.com
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