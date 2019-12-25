Россияне стали реже обращаться за назначением накопительной пенсии

НПФ зачастую не сообщают клиентам о возможности получения накопительной пенсии.

Россияне заметно реже стали обращаться за назначением накопительной пенсии из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2020 году. Как рассказали "Коммерсанту" в фондах, число обращений сократилось на 20-50%.

Участники рынка отчасти объясняют "забывчивость" пенсионеров пандемией, а также нежеланием НПФ сообщать клиентам о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии. Такую тенденцию отслеживали с 2019 года.

Проблема стала увеличиваться после повышения возраста выхода на пенсию. Если раньше основания для получения страховой и накопительной частей пенсии совпадали, то с 2029 года страховую начинают получать позже. И люди не подозревают, что они могут запросить накопительную пенсию раньше. Некоторые НФП считают, что не обязаны предупреждать граждан об этом.

По данным ЦБ, в 2020 году фонды выплатили 16,18 млрд накопительной пенсии, что на 1,8 млрд выше показателей 2019 года. Однако в первом квартале таких выплат было на 3,58 млрд рублей, против 4,4 млрд годом ранее.

Также проблемой остается развитие дистанционных сервисов. Часть фондов запустили удаленные услуги только в конце прошлого года.

Ранее мы сообщали, что средняя страховая пенсия в России составила 16,8 тыс. рублей

Фото: pixabay