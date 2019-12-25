Средняя страховая пенсия в России составила 16,8 тыс. рублей

Это на 912 рублей больше, чем в начале 2020 года.

В России средний размер страховой пенсии составил 16,8 тыс. рублей после индексации на 6,3% в начале года. Об этом сообщила Счетная палата. Таким образом, страховая пенсия с начала 2020 года выросла на 912 рублей, или на 5,7%.

При этом в среднем неработающие пенсионеры получают 17 тыс. 536 рублей. Эта сумма за год увеличилась на 1032 рубля.

В начале этого года число пенсионеров, получающих соцдоплату, составило 2,9 млн человек. Это на 0,75 меньше, чем годом ранее. К 1 апреля средний размер доплаты увеличился до 2184 рублей.

В Пенсионный фонд России поступило 804 млрд руб. из федерального бюджета (-8,5%). В структуре доходов фонда доля средств федерального бюджета снизилась с 43,5% до 38,5% в первом квартале. Бюджет ПФР исполнен с дефицитом в 5,2 млрд руб.

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