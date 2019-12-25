Под Тверью при перевертывании гидроцикла погибли мужчина и ребенок

Девочка в спасжилете выплыла на берег.

На Волге недалеко от города Кимры утонули мужчина и мальчик.

Региональные следственные органы СКР по Тверской области сообщают, что накануне днем, 14 июня, под Кимрами перевернулся гидроцикл с мужчиной и двумя детьми. На девочке 2007 года рождения был спасательный жилет, и она смогла выплыть и добраться до берега. Мужчина и мальчик погибли.

На месте происшествия ведутся поисковые работы. Тела на данный момент не найдены. Следственные органы по данному факту ведут доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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