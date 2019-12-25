Егор Просвирнин: причины смерти и биография

Накануне инцидента произошла ссора с женой.

В понедельник, 27 декабря, в возрасте 35 лет умер главный редактор издания "Спутник и погром" (в 2017 году было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано), публицист и блогер Егор Просвирнин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Просвирнина Матвея Цзена.

Причины смерти Егора Просвирина

Согласно данным ТАСС, Егор Просвирнин выпал из окна дома на Тверском бульваре в Москве. По данным телеграм-канала 112, накануне инцидента произошла ссора с женой. В Twitter Просвирнин также упоминал о семейных склоках. Отметим, что в октябре 2021 года он женился на Марине Урусовой.

По данным источника в правоохранительных органах, Просвирнин в момент происшествия мог находиться в наркотическом опьянении. Мужчина был голый, а в руках у него были нож и баллончик. На месте происшествия работают следователи.

Биография Егора Просвирнина

Просвирнин умер в возрасте 35 лет. В 2012 году он запускает в социальной сети "Вконтакте" националистическое сообщество "Спутник и погром"*. Позже оно становится СМИ, которое работает по подписке.

По замечанию "Медиазоны"**, в издании выходили материалы об исторических и межэтнических конфликтах. Сам блогер открыто поддерживал Евромайдан, а позже и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

В 2015 году у Просвирнина был обыск в квартире после публикации "За что мы стоим, чего будет и чего не будет", где он описывал цели и задачи современного русского национализма. Тогда было возбуждено уголовное дело на Просвирнина о возбуждении ненависти. По словам Просвирнина, в беседе с "Медузой"**, его расследование "завершилось ничем".



В 2017 году издание "Спутник и погром"* заблокировали по требованию Генпрокуратуры за "пропаганду идеи национальной розни". Через год издание объявило о закрытии.

* в 2017 году было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано

** СМИ признано Минюстом иностранным агентом

Фото: Twitter / CzarTV, Facebook / Егор Просвирнин