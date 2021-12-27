Умер главный редактор проекта "Спутник и Погром* Егор Просвирнин

По данным источника в правоохранительных органах, Просвирнин в момент происшествия мог находиться в наркотическом опьянении.

Главный редактор издания "Спутник и погром" (в 2017 году было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано) Егор Просвирнин выпал из окна дома на Тверском бульваре в Москве. Данную информацию в разговоре с ТАСС подтвердил адвокат Просвирнина Матвей Цзен.

Мне позвонили родственники Егора Просвирнина и сообщили о трагедии. Матвей Цзен

По данным источника в правоохранительных органах, Просвирнин в момент происшествия мог находиться в наркотическом опьянении. Мужчина был голый, а в руках у него были нож и баллончик. На месте происшествия работают следователи.

*в 2017 году было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано

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