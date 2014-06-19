Игорь Ртищев погиб на рабочем месте.

Начальника отдела Россельхознадзора обнаружили мертвым на рабочем месте. Об этом журналистам рассказали представители столичного телеканала РЕН ТВ. В СМИ уточнили, что жертвой стал руководитель отдела земельного надзора по Москве, Московской и Тульской областям Игорь Ртищев. Трагедия произошла 25 декабря. Тело начальника нашел его заместитель. Причина смерти устанавливается.

Игорь Ртищев управлял отделом в сфере государственного ветеринарного, фитосанитарного и земельного надзора.

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Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям

