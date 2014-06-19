О смерти литературного деятеля сообщили в ОПР.

Детский писатель Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет. Об этом подписчикам рассказали в пресс-службе Общественной палаты России через собственный Telegram-канал. Они не уточнили причины смерти деятеля культуры.

Альберт Анатольевич был выдающимся писателем, возглавлял Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям. заявление Общественной палаты России

Напомним, что Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в городе Киров. В 1958 году он закончил обучение по специальности "Журналистика" в Уральском государственном университете. Затем он трудился на месте главного редактора издания "Комсомольское племя" и журнала "Смена". С 1991 года Лиханова назначили руководителем правления Российского детского фонда, а также президентом Международной ассоциации детских фондов.

В США и РФ писатель получил почетный статус Человека года. Это произошло в 2005 году. Американцы также вручили литературному деятелю в 2006 году медаль свободы Freedom". Представители Кембриджского университета внесли Лиханова в перечень 2000 выдающихся европейцев XXI века.

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Фото: Piter.tv

