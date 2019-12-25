Умер сыгравший в "Шерлоке Холмсе" актер Владимир Татосов

У 95-летнего артиста была онкология.

В пятницу, 24 декабря, ушел из жизни народный артист России Владимир Татосов. Актер умер в Петербурге в возрасте 95 лет. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала смерть Татосова большой потерей. Она заявила, что в последнее время актер страдал от онкологии. Заболевание обострилось на фоне коронавирусной инфекции.

Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве. В 1946 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре. На следующий год его приняли в труппу Ленинградского театра комедии, спустя время перешел на службу в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. В 1963 году Татосов стал артистом БДТ, в 1971 году перешел на киностудию "Ленфильм". В 1993 году стал актером Театра комедии имени Акимова.

На счету артиста десятки ролей в кино. Наиболее известен по съемкам в фильмах "Шестое июля", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Соломенная шляпка" и др. Кроме того, они снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности" и "Убойная сила". Работал как актер озвучки.

Ранее мы писали, что умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Лобанов.

Фото: tatosovvladimir