Стала известна дата прощания с актером Николаем Ивановым

Актер скончался от сердечной недостаточности после продолжительной болезни.

В пятницу, 11 декабря, скончался советский и российский актёр театра и кино, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, кавалер Ордена Дружбы Николай Иванов. Об этом сообщили в городском ТЮЗе имени Брянцева, где служил артист с 1963 года.

Актер умер в возрасте 77 лет из-за сердечной недостаточности и продолжительной болезни. Прощание с Николаем Ивановым пройдет 16 декабря. В 10.00 в ТЮЗе им. А.А. Брянцева состоится гражданская панихида, отпевание пройдет в Никольском соборе. Артиста захоронят на Комаровском кладбище.

Всенародную известность Николай Иванов приобрел после главной роли в легендарном советском многосерийном фильме "Вечный зов". Его удостоили Государственной премии СССР. Также актер известен ролями в фильмах "Кузнечик", "Красная палатка", "Сукины дети", а также сериале "Морские дьяволы".

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Фото: Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева / "ВКонтакте"; Кинопоиск