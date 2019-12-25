Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере в Калифорнии

Женщина пропала во время прогулки с сыном по озеру на лодке.

В озере в Калифорнии нашли тело знаменитой американской актрисы Наи Риверы.

Молодая женщина каталась на лодке со своим 4-летним сыном, с которым она проводила очень много времени и пропала в прошлую среду. Ребенок не пострадал. Рассказать, что произошло с его мамой малыш не смог.

Сегодня утром стало известно, что тело 33-летней Наи Риверы нашли на дне озера. Об этом сообщил в Twitter местный шериф. Что произошло с женщиной, предстоит выяснить.

Ная Ривера знаменита по фильмам и сериалам "Лузеры", "C.S.I.: Майами", "Шаг вперед", "8 простых правил для друга моей дочери-подростка" и много других.

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Фото: Twitter/LaDySmUrF3tT3