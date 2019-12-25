На пляже под Калининградом нашли тело молодой женщины

В Светлогорске на берегу Балтийского моря обнаружено тело женщины в купальнике.
Издание "Новый Калининград" со ссылкой на следственные органы региона сообщает, что сегодня утром, 13 июля, отдыхающие на пляже Балтийского моря в Светлогорске обнаружили тело молодой женщины в купальнике. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.
На данный момент личность погибшей установлена, это 33-летняя жительница Калининграда. Точные причины смерти будут установлены после экспертизы.
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Фото:pixabay.com
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