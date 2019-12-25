На пляже под Калининградом нашли тело молодой женщины

Следов насильственной смерти при первичном осмотре не обнаружено.

В Светлогорске на берегу Балтийского моря обнаружено тело женщины в купальнике.

Издание "Новый Калининград" со ссылкой на следственные органы региона сообщает, что сегодня утром, 13 июля, отдыхающие на пляже Балтийского моря в Светлогорске обнаружили тело молодой женщины в купальнике. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

На данный момент личность погибшей установлена, это 33-летняя жительница Калининграда. Точные причины смерти будут установлены после экспертизы.

Сегодня ранее: В Крыму за сутки утонули еще 3 человека

Фото:pixabay.com