За сутки в Крыму утонули еще 3 человека

Всего с начала года на воде в Крыму погибли 23 человека.

В Крыму за сутки утонули еще 3 человека.

РИА новости со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова сообщает, что в Крыму за сутки утонули 3 человека. Первый случай зафиксирован в районе городского пляжа поселка Партенит Ялтинского района. Там из воды извлекли без признаков жизни женщину в возрасте около 60 лет. Еще одна трагедия произошла на одном из пляжей Евпатории, там утонул мужчина 50-60 лет. И третий случай произошел на диком пляже в Сакском районе. Возраст погибшего не уточняется.

Всего в Крыму с начала года утонули 23 человека, 25 человек спасено.

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