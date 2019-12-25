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В Уфе погиб при спасении тонущего ребенка 19-летний парень
Сегодня, 9:44
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MShaffter

В Уфе погиб при спасении тонущего ребенка 19-летний парень

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Мальчика удалось спасти.

В Уфе утонул 19-летний парень, спасая тонущего мальчика.

ИА "Башинформ.рф" сообщает, что накануне, 7 июня, компания молодых людей отдыхала на берегу реки Белой в районе пляжа Солнечный. Неподалеку купались дети. В один из моментов начал тонуть мальчик. Молодые люди бросились спасать тонущего. Ребенка вытащили на берег живым.

Один из молодых людей, 19-летний парень, при спасании потерял силы и утонул. Вызванные на место ЧП водолазы извлекли из воды тело парня.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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