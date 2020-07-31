В Анапе дрон спас тонущего человека

Беспилотник сбросил мужчине спасательный жилет.

В Анапе дрон спас мужчину, который начал тонуть далеко от берега. Об этом сообщается на странице администрации МО города-курорта Instagram.

Инцидент произошел днем 7 августа. Сообщается, что молодой человек решил уплыть подальше от берега, однако переоценил свои силы и начал тонуть. Происшествие зафиксировали специальный системы. На помощь был оперативно направлен беспилотный аппарат, который спросил утопающему спасательный жилет. Это помогло мужчине продержаться до прибытия спасателей.

На берегу пострадавшего встречали медики. Они измерили давление и остановили мужчине кровотечение из носа. Его жизни ничего не угрожает.

По данным администрации Анапы, дроны заступили на службу на местных пляжах в 2021 году. Это был первый "боевой" вылет беспилотника на спасение тонущего человека.

Ранее на Финском заливе прошли соревнования по робототехническому многоборью.

Фото: Instagram / admanapa

