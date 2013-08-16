Cоревнования по робототехническому многоборью прошли на Финском заливе

По легенде организаторов мероприятия, в акватории Финского залива произошла техногенная катастрофа.

С 4 по 6 августа в Санкт-Петербурге на территории яхт-клуба "Геркулес" прошли соревнования по робототехническому многоборью. Между собой состязались четыре команды школьников и курсантов, представляющие разные города России. Среди лидеров по количеству участников – Петербург и Казань. Организаторами выступили Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого совместно с Фондом содействия инновациям и Морской академией "Арктур".

Основная цель соревнований – подготовить подрастающее поколение к решению актуальных во всем мире проблем, в частности к проблеме загрязнения окружающей среды, а также популяризировать те области знаний и деятельности, которые помогут эти вызовы современной действительности успешно преодолевать.

По легенде организаторов мероприятия, в акватории Финского залива произошла техногенная катастрофа: в воду были сброшены токсичные отходы и участникам соревнований будет необходимо создать устройство для их сбора с поверхности воды. Базой для устройств молодых инженеров будет надводный беспилотник "Кадет – М".

"Кадет-М" – это разработанный учеными СПбПУ современный робототехнический комплекс, используемый для создания карт загрязнения воды, анализа химического состава, уровня нефтепродуктов.

По словам участников, главный навык, который они могут приобрести – навык слаженной командной работы, без которого нельзя достичь каких – бы то ни было глобальных целей, а также новые знакомства и тренировка ума. Это соревнование - подготовка к Всероссийскому научно-техническому конкурсу "ИнтЭРА". Одним из самых важных и актуальных призов для победителей "ИнтЭРА" стали дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.

Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv