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Под Красноярском задержали второго подозреваемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки
Сегодня, 9:25
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MShaffter

Под Красноярском задержали второго подозреваемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки

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При проведении экспертизы были найдены биологические следы 19-летнего местного жителя.

В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы.

Ранее Piter.TV рассказывал, что 29 мая 12-летняя девочка с 10-летней сестрой пошли встречать с поля коров. Младшая вернулась домой, а старшая осталась поиграть на детской площадке и пропала. Родители забеспокоились отсутствием дочери и начали поиски.

Следственными органами было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ходе поисковых работ 1 июня в заброшенном пожарном колодце было найдено тело девочки. А следом задержан и подозреваемый в убийстве 25-летний ранее судимый местный житель. Под действием неоспоримых улик мужчина сознался в убийстве школьницы. Выяснилось, что девочка и мужчина ранее были знакомы, и ребенок пошел прогуляться с подозреваемым. Позднее стало известно, что перед смертью девочка была изнасилована.

Сейчас сообщается, что насильник и убийца действовал не один. По результатам проведенной генетической экспертизы биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей,  была установлена причастность к совершению преступлений 19-летнего жителя поселка Нижняя Коя. При первом допросе задержанный частично признал свою вину. 

Расследование уголовного дела продолэеатся.

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Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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