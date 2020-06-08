В Москве задержали стрелка, который стрелял по людям из окна

При штурме и задержании стрелок был ранен.

Вечером в воскресенье неадекват открыл огонь по людям из окна своей квартиры.

ТАСС сообщает, что около 22 часов на улице Строителей дом 5, корпус 3 в Москве мужчина начал стрелять из окна квартиры по прохожим. В результате стрельбы, которая длилась не менее 20 минут, были ранены двое прохожих. Один из мужчин получил ранение бедра, когда стоял у подъезда. Видео с моментом ранения появилось в сети. Еще одна из девушек получила ранение в руку.

На место стрельбы была вызвана полиция. При задержании стрелок оказал активное сопротивление. Был ранен один из сотрудников СОБРа и сам стрелок. Сейчас стрелок находится в больнице.

СК возбудил в отношении мужчина уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Хулиганство".

Видео: т-м канал "112"