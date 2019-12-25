В Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки

Тело девочки было найдено в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края в Шушенском районе.

Следственные органы по Красноярскому краю сообщили о задержании подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.

Как сообщают в пресс-службе СКР по Красноярскому краю, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней школьницы. По версии следствия, 29 мая 12-летняя девочка с 10-летней сестрой пошли встречать с поля коров. Младшая вернулась домой, а старшая осталась поиграть на детской площадке и пропала. Родители забеспокоились отсутствием дочери и начали поиски.

Следственными органами было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ходе поисковых работ 1 июня в заброшенном пожарном колодце было найдено тело девочки. А следом задержан и подозреваемый в убийстве 25-летний ранее судимый местный житель. Под действием неоспоримых улик мужчина сознался в убийстве школьницы. Выяснилось, что девочка и мужчина ранее были знакомы, и ребенок пошел прогуляться с подозреваемым.

По неустановленным на данный момент причинам мужчина убил ребенка, а тело сбросил в колодец. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все детали и обстоятельства убийства.

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Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю