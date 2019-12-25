  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец после ссоры с таксистом угнал его машину
Сегодня, 10:55
111
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец после ссоры с таксистом угнал его машину

0 0

Оперативники объявили план "Перехват" и нашли угнанное авто.

В минувшее воскресенье, 23 мая, в полицию обратился 33-летний петербуржец, работающий таксистом, и сообщил, что у него угнали служебный автомобиль. Об этом сообщила в пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

На Шепетовской улице у дома №14 произошел конфликт между тремя мужчинами, пока водитель отвлекся на выяснение отношений и вышел из авто, в это время за руль сель один из оппонентов и уехал. В машине остались личные вещи и документы таксиста. 

Полицейские объявили план "Перехват" и нашли машину брошенной на парковке у торгового центра на Брантовской дороге. 

Угонщика разыскивают, возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы писали, что на видео попал момент падения молодого человека с балкона на Мебельной улице.

Фото: Piter.tv

Теги: угнал машину, угон
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии