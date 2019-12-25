Петербуржец после ссоры с таксистом угнал его машину

Оперативники объявили план "Перехват" и нашли угнанное авто.

В минувшее воскресенье, 23 мая, в полицию обратился 33-летний петербуржец, работающий таксистом, и сообщил, что у него угнали служебный автомобиль. Об этом сообщила в пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

На Шепетовской улице у дома №14 произошел конфликт между тремя мужчинами, пока водитель отвлекся на выяснение отношений и вышел из авто, в это время за руль сель один из оппонентов и уехал. В машине остались личные вещи и документы таксиста.

Полицейские объявили план "Перехват" и нашли машину брошенной на парковке у торгового центра на Брантовской дороге.

Угонщика разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что на видео попал момент падения молодого человека с балкона на Мебельной улице.

Фото: Piter.tv