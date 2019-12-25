  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве неизвестный избил мужчину и угнал его Lexus вместе с женой и маленьким ребенком
Сегодня, 15:11
116
MShaffter

В Москве неизвестный избил мужчину и угнал его Lexus вместе с женой и маленьким ребенком

0 0

Для розыска и задержания подозреваемого полиция ввела план "Перехват".

В Москве избили мужчину и угнали у него дорогу иномарку.

Агентство Городских Новостей Москва сообщает, что сегодня днем, 25 сентября, в ТиНАО неизвестный избил мужчину, после чего сел в его автомобиль "Лексус" и уехал в неизвестном направлении.

В салоне угнанного автомобиля по некоторым данным находятся жена и маленький ребенок потерпевшего.

Для розыска и задержания преступника объявлен план "Перехват".

Ранее:В Нижнекамске в ДТП с грузовиком погибла 23-летняя женщина и ее 3-летний сын

Фото:pixabay

Теги: московские новости, новости москвы, угнал лексус, угнал машину
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии