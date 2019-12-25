В Москве неизвестный избил мужчину и угнал его Lexus вместе с женой и маленьким ребенком

Для розыска и задержания подозреваемого полиция ввела план "Перехват".

В Москве избили мужчину и угнали у него дорогу иномарку.

Агентство Городских Новостей Москва сообщает, что сегодня днем, 25 сентября, в ТиНАО неизвестный избил мужчину, после чего сел в его автомобиль "Лексус" и уехал в неизвестном направлении.

В салоне угнанного автомобиля по некоторым данным находятся жена и маленький ребенок потерпевшего.

Для розыска и задержания преступника объявлен план "Перехват".

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