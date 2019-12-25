В Нижнекамске в ДТП с грузовиком погибла 23-летняя женщина и ее 3-летний сын

Водитель легковушки выжил и госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

В Татарстане в ДТП с легковушкой и грузовиком погибла молодая женщина и ее маленький сын.

Авария произошла сегодня в Нижнекамске. Во время проезда неравноправного нерегулируемого перекрестка водитель не предоставил преимущество грузовику и допустил столкновение.

В результате мощного удара легковушку буквально смяло. Сидевшие на заднем сидении автомобиля 23-летняя женщина с 3-летним сыном от полученных травм скончались на месте аварии. Водитель 1996 года рождения с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

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Фото:вк. Елабуга Онлайн