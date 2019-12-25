В Воронежской области в ДТП с КАМАЗом погибли 3 человека

Водитель легковой иномарки нарушил правила дорожного движения при переезде перекрестка.

В Воронежской области в ДТП с легковым автомобилем и КАМАЗом погибли 3 человека, и 1 получил травмы.

ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Воронежской области сообщает, что в Острогожском районе в 10:00 на 106-м километре автодороги Воронеж - Луганскобласти водитель "Тойота Королла" нарушил ПДД при переезде перекрестка и допустил столкновение с КАМАЗом.

В результате ДТП водитель и два его пассажира погибли. Водитель грузовика получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: ГУ МВД России по Воронежской области