В Забайкалье из-за долга в 3 тысячи рублей мужчина заживо сжег семейную пару

Преступление совершил 21-летний мужчина.

В Забайкалье 21-летний мужчина из-за долга в 3 тысячи рублей заживо сжег семейную пару.

Прокуратура Забайкальского края сообщила, что утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего жителя Шерловой Горы Забайкальского края. В январе 2020 молодой человек из-за долга избил свою знакомую и ее сожителя. Те обратились в полицию с заявлением. После этого молодой мужчина ночью поджег пару в своем доме.

Пожар удалось потушить, однако люди в огне погибли. Если суд признает подсудимого виновным в данном преступлении, его ждет длительный срок, вплоть до пожизненного.

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