В Тверской области двое мужчин с ружьем украли флаг России

Мужчинам захотелось присвоить Государственный флаг, который развивался на фельдшерско-акушерским пунктом.

Двое мужчин украли флаг России в Тверской области, угрожая ружьем участковому.

Издание tverigrad сообщает, что данное преступление произошло 2 года назад, в сентябре 2018 года. Двое пьяных мужчин, находясь в деревню Анцифарово Лихославльского района, увидели на фельдшерско-акушерском пункте флаг России и решили его похитить.

Один полез за флагом, второй остался следить за окружающей обстановкой. Мужчины не остались незамеченными, их увидел участковый и попытался остановить. Но пьяные воры стали угрожать представителю власти ружьем.

Сейчас состоялось слушание дела. Суд назначил одному мужчине штраф в размере 5 тысяч рублей, а второму год лишения свободы условно.

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