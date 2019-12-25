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В Тверской области двое мужчин с ружьем украли флаг России
Сегодня, 11:29
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MShaffter

В Тверской области двое мужчин с ружьем украли флаг России

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Мужчинам захотелось присвоить Государственный флаг, который развивался на фельдшерско-акушерским пунктом.

Двое мужчин украли флаг России в Тверской области, угрожая ружьем участковому.

Издание tverigrad сообщает, что данное преступление произошло 2 года назад, в сентябре 2018 года. Двое пьяных мужчин, находясь в деревню Анцифарово Лихославльского района, увидели на фельдшерско-акушерском пункте флаг России и решили его похитить. 

Один полез за флагом, второй остался следить за окружающей обстановкой. Мужчины не остались незамеченными, их увидел участковый и попытался остановить. Но пьяные воры стали угрожать представителю власти ружьем.

Сейчас состоялось слушание дела. Суд назначил одному мужчине штраф в размере 5 тысяч рублей, а второму год лишения свободы условно.

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Фото: pixabay

Теги: грабеж, новости твери, тверские новости, украли флаг
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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Аноним
Сегодня 11:57

развЕвался!!!

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