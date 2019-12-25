В аэропорту Красноярска пьяный мужчина избил полицейского

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В аэропорту Красноярска пьяный мужчина устроил драку и избил полицейского.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу линейного управления МВД РФ по Сибирскому федеральному округу сообщает, что 45-летний житель Вологодской области в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в кафе аэропорта. Драку пресекли блюстители правопорядка аэропорта и препроводили буяна в дежурную часть.

Вскоре задержанный мужчина сообщил о плохом самочувствии и попросил проводить его на свежий воздух. По возвращению дебошир несколько раз ударил полицейского.

В связи с применением насилия в отношения представителя власти на мужчину возбуждено уголовное дело. Если его вина будет полностью доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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