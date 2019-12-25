В аэропорту Уфы самолет приземлился без шасси

Во время аварийной посадки никто не пострадал.

В Уфе легкомоторный самолет приземлился без шасси.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры сообщает, что ведомство разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошел сегодня в 11 часов 23 минуты по московскому времени в аэропорту Уфы.

Как удалось установить, легкомоторное воздушное судно Cessna 210 летело из Екатеринбурга. На борту было 2 человека. При посадке в аэропорту у самолета не вышло шасси. При приземлении люди не пострадали, самолет получил повреждения.

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Фото:vuela.com.mx