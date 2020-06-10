От обрушения пострадали пять квартир.

В Одессе обвалился третий дом за месяц. Об этом сообщили местные журналисты из "Страна.ua". По данным очевидцев, инцидент произошел в ночь на 10 июня. Пострадал дом, расположенный на улице Ясная. В здании оказались разрушены пять квартир.

Экстренные службы смогли достать из-под завалов 25 человек. Еще один житель получил травмы. На данный момент известно, что обрушившиеся обломки здания повредили припаркованные рядом с домом автомобили.

Напомним, что пострадавшее здание имело статус памятника архитектуры местного значения. Дом построен в 1921 году. В феврале 2020 года жильцы обращались с требованиями провести ремонт. В результате на левое крыло здания были установлены маки. Однако обрушилась правая сторона.

Ранее аналогичные происшествия в Одессе произошли с двумя другими зданиями.

МИД Украины заявил о нежелании России выяснять причины трагедии в Одессе.

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