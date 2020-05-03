МИД Украины заявил о нежелании России выяснять причины трагедии в Одессе

В Киеве утверждают, что Россия не выдала бывшего замначальника ГУ МВД Одесской области и ряд лиц, принимавших участие в "массовых беспорядках".

Россия остается стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в одесском Доме профсоюзов, которая произошла 2 мая 2014 года. Об этом заявили в МИД Украины по случаю 6-й годовщины трагедии.

Утверждается, что Россия не выдала экс-замначальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи и предоставила ему гражданство РФ. Дипломаты также рассказали, что во время переговоров о возможном освобождении лиц представители РФ настаивала на "выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами".

Напомним, 2 мая 2014 года при пожаре в здании Дома профсоюзов в Одессе погибли десятки сторонников "антимайдана" и противников новой киевской власти. Согласно официальным данным, жертвами того происшествия стали 48 человек, 214 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский на шестую годовщину трагедии призвал власти страны обеспечить беспристрастное расследование инцидента.

Видео: YouTube / ЧП.INFO