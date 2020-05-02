Владимир Зеленский назвал трагедию в Одессе "тяжелым эпизодом истории страны"

Президент Украины выступил с обращением в шестилетнюю годовщину трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти страны обеспечить беспристрастное расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов. На шестилетнюю годовщину пожара, который произошел 2 мая 2014 года, глава государства выступил со специальным обращением в своем телеграм-канале.

Зеленский обратил внимание на то, что сейчас в украинском обществе существует запрос на ответ ряда болезненных вопросов. Поиск виновников трагедии в Одессе – один из них. Сам инцидент глава государства назвал "тяжелым эпизодом истории страны", о котором нужно помнить, если Украина намерена строить современное государство.

Напомним, что 2 мая 2014 года при пожаре в здании Дома профсоюзов в Одессе погибли десятки сторонников "антимайдана" и противников новой киевской власти. Согласно официальным данным, жертвами того происшествия стали 48 человек, 214 пострадали.

Видео: Громадське ТБ Одеси / YouTube