В Комитете по строительству прокомментировали ситуацию с обрушением потолка в "Ленэкспо"

Последствия падения были устранены в тот же день.

В Комитете по строительству Петербурга прокомментировали ситуацию с обрушением потолка во временном госпитале в "Ленэкспо". По словам чиновников, последствия падения были устранены в тот же день. В результате ЧП никто не пострадал.

"Одна из нештатных ситуаций случалась в ночь с 1 на 2 июня, когда в ординаторской провис декоративный потолок. В результате чего произошло его частичное обрушение. На тот момент в помещении никого не было, и никто не пострадал", - заявили в пресс-службе Комитета.

Также Piter.TV рассказали, что работа временного госпиталя, развернутого в павильонах "Ленэкспо", находится под постоянным контролем представителей исполнительной и законодательной власти. Все возникающие на территории медучреждения проблемы решаются в оперативном порядке. После случившегося в "Ленэкспо" были проведены тщательные проверки всех потолков.

Ранее мы писали, что в настоящее время в "Ленэкспо" развернуто 1474 койки.

Видео: Facebook / Нэлли Вавилина