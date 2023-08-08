Спасатели Ленобласти усилили патрулирование на водоёмах в жару

Из-за жаркой погоды спасатели будут дежурить на водоемах региона до конца недели.

Спасатели Ленинградской области усилили патрулирование на водоёмах в жаркую погоду. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Накануне специалисты Аварийно-спасательной службы дежурили на популярных в регионе местах отдыха: на реках Сясь, Свирь, Волхов и Нева, озерах Отрадное и Озерко. В выходные спасатели патрулировали карьеры в поселках Шапки, Павлово, Алексеевский, Островский, Дубровка и Шамокша, реки Вуокса, Свирь, Сясь и Волхов, а также озера Ладожское, Судаковское, Нестеровское, Малукса и Озерко.

Из-за жаркой погоды спасатели будут дежурить на водоемах региона до конца недели.

В Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних во время купания.Проводятся доследственные проверки по факту утопления 6-летнего мальчика в карьере Келколово в Кировском районе и 13-летнего подростка в поселке Токсово Всеволожского района.

Видео: администрация Ленобласти