В Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних во время купания

Следственный комитет в очередной раз призывает к бдительности взрослых и напоминает об их ответственности за жизнь и здоровье детей.

В Ленинградской области следователями проводятся доследственные проверки по факту утопления 6-летнего мальчика в карьере Келколово в Кировском районе и 13-летнего подростка в поселке Токсово Всеволожского района.

Как отметили правоохранители, данные трагические события произошли в местах, не отведенных для купания, где были установлены информационные плакаты о запрете купания, а также в результате недосмотра взрослых.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Следственный комитет в очередной раз призывает к бдительности взрослых и напоминает об их ответственности за жизнь и здоровье детей. Большинство несчастных случаев с участием детей происходит вследствие купания без присмотра взрослых.

Фото: Piter.tv