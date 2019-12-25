SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутником за две секунды до старта

Причины приостановки отправки ракеты не сообщаются.

Американская компания SpaceX Илона Маска отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GPS III за две секунды до старта. Трансляция велась на официальном сайте оператора. Отправка ракеты на орбиту Земли была запланирована на 21:43 часа 2 октября по времени Восточного побережья США (04:43 часа 3 октября по московскому времени). Площадкой для старта выбран космодром на мысе Канаверал в штате Флорида. За две секунды до старта ЦУП дал сигнал об отмене миссии.

В компании не раскрыли подробности инцидента, но заметили, что новой попытки запуска сегодня ждать не стоит.

Напомним, что GPS III–4 является геолокационным спутником нового поколения. Он должен был войти в созвездие спутников GPS, в котором уже функционируют три космических аппарата поколения III. Они обеспечивают потребности Вооруженных сил США и гражданского населения.

SpaceX отменила запуск спутников Starlink за 18 секунд до старта.

Фото: SpaceX