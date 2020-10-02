Дата нового запуска ракеты-носителя Falcon 9 еще не выбрана.

Американская компания SpaceX отменила запуск спутников Starlink за 18 секунд до старта. Об этом сообщили представители предприятия-оператора. В пресс-службе уточнили, что проблема связана с наземным оборудованием. Техника заявила о "необычных показателях сенсоров".

Напомним, что ракета-носитель Falcon 9 должна была отправить интернет-спутники на орбиту Земли в 09:17 1 октября по времени Восточного побережья США (16:17 часов 1 октября по московскому времени). В предыдущий раз ракета должна была стартовать в космос на прошлой неделе, но старт также был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Новая дата запуска Starlink не выбрана.

Напомним, что для компании SpaceX этот запуск группы из шестидесяти спутников Starlink стал тринадцатым. Сейчас на орбите Земли находятся уже более семи сотен аппаратов Starlink.

Маск выведет проект Starlink на биржу для его дофинансирования.

Видео: YouTube / Digital Trends

