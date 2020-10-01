Предприниматель заявил, что не входит в группу риска.

Американский предприниматель Илон Маск отказался прививаться от коронавируса. Об этом основатель компании SpaceX заявил в подкасте журналистке по имени Кара Свишер. Бизнесмен выступил против ограничений из-за пандемии COVID-19, а также не будет делать себе прививку от инфекции, когда она станет общедоступной. По словам Маска, ни он, ни его семья не находятся в зоне риска. Свишер напомнила гостю, что количество погибших от коронавируса может увеличиться. В ответ на это Маск заявил, что "все умирают".

Ситуация с эпидемией уменьшило мою веру в человечество из-за иррациональности людей вообще Илон Маск, основатель SpaceX

Напомним, что в конце августа Маск стал третьим в списке богатейших людей планеты. Его состояние превысило 111,3 миллиарда долларов. ПерваЯ строчка рейтинга остается за основателем компании Amazon Джеффом Безосом. Его состояние превышает 200 млрд долларов.

Маск выведет проект Starlink на биржу для его дофинансирования.

Видео: YT / Elon Musk Fan Club

Звук : nytimes.com