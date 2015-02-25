Созданием новых противоракет в США займутся Lockheed Martin и Northrop Grumman

Пентагон выбрал подрядчиков на госконтракт по изготовлению ракет-перехватчиков.

Созданием американских противоракет нового поколения займутся Lockheed Martin и Northrop Grumman. Об этом сообщили авторы издания Defense One со ссылкой на заявление Пентагона. Минобороны страны выбрало компании, которым будет поручен государственный заказ. Ранее военные отклонили заявку на работу, поданную специалистами Boeing. Корпорация претендовала на долю в проекте.

Сегодняшнее предоставление контрактов является важным шагом в модернизации нашей системы противоракетной обороны. Наша закупочная стратегия призвана обеспечить получение министерством максимума инновационных разработок, чтобы поспевать за быстро меняющимися угрозами Стейси Каммингс, и.о. заместителя помощника министра обороны по вопросам приобретения и самообеспечения

Напомним, что новые ракеты ПРО необходимы Вашингтону для защиты от нападений с использованием ракет большой дальности, включая запуски оружия с территории Северной Кореи и Ирана. На вооружении новые ракеты заменят существующие на Аляске и в Калифорнии аналоги наземного базирования.

Две выбранные компании будут конкурировать друг с другом в вопросе осуществления разработок. Их итоги будут оценены в 1,6 млрд долларов в 2022 финансовом году, который начнется с 1 октября. Контракт предполагает строительство 20 ракет-перехватчиков к середине 2020-ых годов.

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