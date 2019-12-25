СМИ: США провалили испытания "настоящей" гиперзвуковой ракеты

Air Force Magazine рассказала о несостоявшемся запуске ракеты HAWC.

Воздушно-военные силы США провалили испытания "настоящей" гиперзвуковой ракеты. Об этом рассказали журналисты издания Air Force Magazine. СМИ сослались на источники, близкие к проекту Hypersonic Air-Air Weapon Concept от компании Lockheed Martin. По их версии, ВВС страны не смогли произвести первый запуск прототипа ракеты HAWC.

Авторы публикации уточнили, что изделие должно было быть выпущено из стратегического американского бомбардировщика B-52 Stratofortress на прошлой неделе. Однако операция не состоялась не из-за "вопроса конструкции", а из-за "глупых ошибок".

Напомним, что ранее авторы The Drive написали о том, что в США успешно проведены летные испытания прототипов двух гиперзвуковых ракет в рамках программы HAWC.

Стратегический бомбардировщик ВВС США случайно потерял гиперзвуковую ракету.

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